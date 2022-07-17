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Судейский скандал в матче «Ахмат» – «Спартак», Левандовски в «Барселоне», Федотов начал с победы в ЦСКА, Терюшкова критикуют за слова о госизмене и другие новости

1. Первый матч «Спартака» в РПЛ – и сразу судейский скандал! В Грозном красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), отыгравшись в концовке благодаря шикарному выстрелу Мозеса.

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