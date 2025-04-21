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Новости Омска

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Скоропостижно скончалась омичка, экс-глава поселка Амдерма в Заполярье Маргарита

Скоропостижно скончалась омичка, экс-глава поселка Амдерма в Заполярье Маргарита Златова. В 2020 году она избралась на этот пост, проработала на нем до осени 2024-го.

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