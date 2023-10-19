Площадь перед ТКЦ «Братск-АРТ» станет безопасным и привлекательным местом для отдыха

В Братске продолжается благоустройство площади перед ТКЦ «Братск-АРТ». Напомним, что проект, реализуемый в рамках областной программы «Народные инициативы», включает: установку металлических столбиков для ограничения въезда автомобилей, замену асфальта, обновление брусчатки и бордюрного камня, а также установку стационарной сцены на месте бывшего фонтана.
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