Новый состав Serebro, Полина Гагарина, Bearwolf и другие артисты выступили на «Вечернем звуке»

В Москве состоялась вечеринка от Hi-Fi-стриминга «Звук». Группа Serebro, фото: Ирина Полярная Hi-Fi-стриминг «Звук» вновь открыл свои двери для блогеров и представителей СМИ на закрытой вечеринке «Вечерний звук», миссия которой состоит в объединении артистов разных жанров и возрастов на одной сцене и в продвижении новых песен любимых исполнителей.