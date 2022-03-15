Происшествия

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В Иркутской области полицейские предотвратили возгорание деревянного жилого дома

Ночью в ходе патрулирования сотрудники ППСП ОМВД России по Слюдянскому району Иркутской области сержанты полиции Александр Колесников и Никита Жемков заметили охваченное огнём деревянное строение.

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