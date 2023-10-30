Всесезонные шины: можно ли на них ездить зимой

Тем, кто ездит много и по разным дорогам, всесезонные шины точно не подойдут. Хотя достоинств у них довольно много: в частности, нет нужды тратиться на второй комплект колес в сборе, а также на услуги шиномонтажников дважды в год.
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