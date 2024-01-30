Mash: в Москве школьник избил одноклассника за оскорбление Николая ll

Aнатолий Райков

Ну в первую очередь надо заняться издательством Российских учебников,не только по истории.Можно и учителям истории,задницу надрать,можно и директору школы,что он даёт разрешение на пропаганду недокапитализма в России.Уже надоела агитация воров и хапуг. https://youtu.be/VlX_73a7ziE