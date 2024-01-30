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Mash: в Москве школьник избил одноклассника за оскорбление Николая ll

Mash: в Москве школьник избил одноклассника за оскорбление Николая ll

Воспитанники «Петровской школы», которая входит в топ-30 частных учебных заведений в Москве, подрались из-за разных взглядов на деятельность Николая II.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Ну в первую очередь надо заняться издательством Российских учебников,не только по истории.Можно и учителям истории,задницу надрать,можно и директору школы,что он даёт разрешение на пропаганду недокапитализма в России.Уже надоела агитация воров и хапуг. https://youtu.be/VlX_73a7ziE
Студенты и преподаватели университета выгнали агитатора Единой России Дениса Ястребова
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