Это долгожданный кризис наступит тогда, когда российские войска выйдут на всю западную границу бывшей Украины. Тогда не с кем будет даже подписывать акт о полной и безоговорочной капитуляции нацистского бандеровского режима. Факт полного разгрома украинского бандеровского нацизма и поражения иностранного нацизма будет всем виден, как зафиксированный на местности.

ольга решетникова

Даже после смены власти в сша - запад не отступит. Это сейчас республиканцы просто заигрывают с избирателями, заявляя "нет больше наших интересов в бандерии". зеля так же вякал, когда шел на выборы в 2019: "я буду прекращать противостояние", а сам лишь довел до СВО.