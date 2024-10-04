Курс юаня резко упал до 13,4997

Курс юаня резко упал до 13,4997Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,4997, теряя 0,95% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.