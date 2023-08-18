Меган Маркл решила перезапустить заброшенный перед свадьбой блог

Меган Маркл решила перезапустить заброшенный перед свадьбой блогмеган марклГерцогиня Сассекская Меган Маркл решила возобновить ведение блога The Tig, который был заброшен перед свадьбой с принцем Гарри, после недавнего провала подкаста Spotify.