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Маск осудил Зеленского за нецензурную брань и агрессию в Овальном кабинете

Маск осудил Зеленского за нецензурную брань и агрессию в Овальном кабинете

Встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете прокомментировал глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

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