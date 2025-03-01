Маск осудил Зеленского за нецензурную брань и агрессию в Овальном кабинете

Встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете прокомментировал глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
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