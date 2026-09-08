Pizza Hut Australia провела «распаковку» ресторанов после трансформации бренда

Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut провела в Австралии одну из крупнейших рекламных кампаний, презентовав итоги трансформации бренда, на которую было потрачено $10 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МС Обновления кабине...
- Ozon повысил коми...
- СЗ Как брендам звуча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым