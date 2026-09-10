"Детскую книжную карту" могут запустить в 10 регионах

Программу «Детская книжная карта» планируют опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.
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