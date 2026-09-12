💡В ряде населённых пунктов Крыма сохраняются перебои со светом Как сообщили в предприятии «Крымэнерго», в регионе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии.
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