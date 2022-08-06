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Казахстан остался без медалей на молодежным чемпионате мира по легкой атлетике

Сборная Казахстана по легкой атлетике завершила свое выступление на чемпионате мира U-20 в Кали (Колумбия).

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