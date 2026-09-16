В Мосбирже назвали дело «Евротранса» угрозой для рынка

Дефолт компании «Евротранс» может стать концом для всего рынка облигаций и ЦФА, если парламент не расследует этот случай, предупредил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на форуме «Цифровые финансы – новая экономическая реальность», передает корреспондент Frank Media.