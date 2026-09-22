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Москвичу грозит 6 лет за слив российского сериала в интернет

Москвичу грозит 6 лет за слив российского сериала в интернет

Жителю Москвы предъявили обвинение в незаконном использовании объектов авторского права после публикации в интернете десяти серий российского сериала.

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