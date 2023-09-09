Аргументы недели

98 718 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Запад  может  для  себя  сколько  угодно  напечатать *зеленых* и  воевать  на  эти  деньги...Бесам  легче  : не  долл...Заслуженный летчи...
  • Владимир Алтайцев
    А почему  эта дрянь не на фронте?Казачий полковник...
  • Владимир Алтайцев
    Зачем нам  слушать  бред от этого прапорщика, нацепившего самовольно полковничьи погоны, разгавкашегося  сейчас, когд...Казачий полковник...

Дипломаты G20 выработали компромиссные формулировки по конфликту на Украине

Дипломаты G20 выработали компромиссные формулировки по конфликту на Украине

Дипломаты стран, которые входят в «Большую двадцатку», выработали компромиссные формулировки по украинскому конфликту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Горемыкин
Мне будущее Украины представляется так: после полной капитуляции сегодняшней Украины и её демилитаризации к России по выполнению волеизъявления населения присоединяются еще Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области, на всей остальной территории создается новая Украина, выполняются все мероприятия и соблюдаются все условия по образцу и подобию того что присходило после Победы по построению ГДР включая само собой международный суд над фашистскими главарями и всеми другими фашистами и образование Группы Российских войск в Украине....Не имею полной информации о положении дел и поэтому не считаю такой вариант единственно правильным, но полагаю вполне жизнеспособным... .пусть у украинцев будет своё государство....и должен ведь кто то рассчитываться с Западом за предоставляемые сегодня вооружения и кредиты...они же ведь сегодня дают конечно всё в долг, не дарят же.....да и восстанавливают свою инфраструктуру украинцы пусть сами.. и нам репарации совсем не повредят...нам вся Украина, как чемодан без ручки, ни к чему...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх