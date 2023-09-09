Дипломаты G20 выработали компромиссные формулировки по конфликту на Украине

Юрий Горемыкин

Мне будущее Украины представляется так: после полной капитуляции сегодняшней Украины и её демилитаризации к России по выполнению волеизъявления населения присоединяются еще Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области, на всей остальной территории создается новая Украина, выполняются все мероприятия и соблюдаются все условия по образцу и подобию того что присходило после Победы по построению ГДР включая само собой международный суд над фашистскими главарями и всеми другими фашистами и образование Группы Российских войск в Украине....Не имею полной информации о положении дел и поэтому не считаю такой вариант единственно правильным, но полагаю вполне жизнеспособным... .пусть у украинцев будет своё государство....и должен ведь кто то рассчитываться с Западом за предоставляемые сегодня вооружения и кредиты...они же ведь сегодня дают конечно всё в долг, не дарят же.....да и восстанавливают свою инфраструктуру украинцы пусть сами.. и нам репарации совсем не повредят...нам вся Украина, как чемодан без ручки, ни к чему...