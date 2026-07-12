Прозрачная вода есть не только на юге: 5 пляжей России, где вместо толпы — скалы, дюны и тишина

Россия богата живописными пляжами, но многие из них остаются в тени популярных курортов. Мы сделали подборку из пяти малоизвестных мест, где можно насладиться прозрачной водой, уединением и красотой природы вдали от толп туристов.
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