Запад начал жалеть о провале Стамбульских соглашений

Американская пресса раскрыла подробности черновика мирного соглашения между Россией и Украиной. Весной 2022 года речь шла о том, что Крым остается российским, а судьбу ДНР и ЛНР определят лидеры стран в ходе личных переговоров.
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