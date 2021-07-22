Подробно о главном

9 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Иванов
    Статейка провинциального «эксперта» ни что иное как искажение жизненных и исторических фактов и жонглирование термино...Что погубило сове...
  • Валерий Комаров
    Поистине мудрые слова священнослужителя.Сталин - богоданн...
  • Rusik Rusik
    Социальное государство будет после Путина, или не будет никакого.Фраза И.В.Сталина...

Россия возродила один из самых амбициозных энергетических проектов СССР

Россия возродила один из самых амбициозных энергетических проектов СССР

Россия приступает к реализации одного из самых амбициозных проектов времен СССР. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о разработке проекта Пенжинской приливной электростанции в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,