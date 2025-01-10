Что будет с ценами на вторичном рынке в 2025 году: купить квартиру станет проще Евгения КомароваПо прогнозам аналитиков, оценивших, как будут меняться цены на вторичном рынке в 2025 году, купить квартиру в этом сегменте станет проще.