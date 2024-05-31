Депутат: поступающее на Украину западное оружие управляется инструкторами НАТО

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что украинским военным не доверяют управление американскими системами слежения и наведения.
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