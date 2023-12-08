Долина на графике Crypto Fear – сигнал роста?

Индекс Crypto Fear & Greed Index принимает значение 72 пункта три дня подряд. Эта «долина» значений образовалась после роста индикатора к новым максимумам года и свидетельствует об отсутствии страха у инвесторов.
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