Продюсер Угольников вспомнил о работе с Заворотнюк над сериалом «Каспий 24»

Игорь Угольников поделился воспоминаниями о работе с Анастасией Заворотнюк на прощании. По данным из Life, ссылающихся на Shot, в 2017 году они совместно работали над сериалом “Каспий 24”, где Заворотнюк исполняла главную роль.
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