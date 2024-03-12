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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева выступит с показательным номером на шестом этапе «Битвы школ» 31 марта

Соревнования пройдут 31 марта в центре фигурного катания Этери Тутберидзе. В них примут участие представители десяти школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде.

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