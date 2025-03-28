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Что такое ГВЭ и кто его может сдавать? Даты государственного выпускного экзамена в 2025 году

Что такое ГВЭ и кто его может сдавать? Даты государственного выпускного экзамена в 2025 году

Каждый год ученики девятых и одиннадцатых классов сдают выпускные экзамены. Для школьников, которые не могут сдать ЕГЭ и ОГЭ из-за особенностей здоровья или других обстоятельств, действует другая форма итоговой аттестации — государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

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