Что такое ГВЭ и кто его может сдавать? Даты государственного выпускного экзамена в 2025 году

Каждый год ученики девятых и одиннадцатых классов сдают выпускные экзамены. Для школьников, которые не могут сдать ЕГЭ и ОГЭ из-за особенностей здоровья или других обстоятельств, действует другая форма итоговой аттестации — государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии