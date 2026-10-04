Задержанный пилот Flydubai хотел разбить самолет в аэропорту Израиля

Самолет рейса Flydubai из ОАЭ, экстренно севший в Саудовской Аравии, в аэропорту Бен-Гурион, 30 сентября 2026 года © Ammar Awad/Reuters Пытавшийся захватить самолет авиакомпании Flydubai второй пилот Хамам аль-Хаммами рассказал, что планировал врезаться в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП La Croix: выборы ...
- Подросток, найден...
- Марочко: строител...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым