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Газета.ру

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Задержанный пилот Flydubai хотел разбить самолет в аэропорту Израиля

Задержанный пилот Flydubai хотел разбить самолет в аэропорту Израиля

Самолет рейса Flydubai из ОАЭ, экстренно севший в Саудовской Аравии, в аэропорту Бен-Гурион, 30 сентября 2026 года © Ammar Awad/Reuters Пытавшийся захватить самолет авиакомпании Flydubai второй пилот Хамам аль-Хаммами рассказал, что планировал врезаться в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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