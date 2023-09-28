Что за фильм "Айта", у которого Минкульт отобрал прокатное удостоверение

Роскомнадзор усмотрел в нем "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов РФ" Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у якутской драмы "Айта", снятой режиссером Степаном Бурнашевым.
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