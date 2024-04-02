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Как поздравить с Днем ангела Светлану 2 апреля: поздравления с торжеством

Как поздравить с Днем ангела Светлану 2 апреля: поздравления с торжеством

Как поздравить с Днем ангела Светлану 2 апреля: поздравления с торжеством Владислав ВислСветлана, имя, пронизанное светом и теплом славянской культуры, переводится как «принадлежащая свету» или «проливающая свет на землю».

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