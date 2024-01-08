Орловцев ожидает самая холодная ночь с начала зимы

Ночь с 8 на 9 января в Орловской области, вероятнее всего, будет самой холодной с начала зимы. На территории региона сохранится опасное метеорологическое явление – аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха 15-20 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 8-13 градусов.