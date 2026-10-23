🏛Окно в прошлое: 152 тома отчётов, фотографий и документов поступило в архив Херсонеса Таврического Подлинный документ с автографами основателя музея Херсонеса Таврического занял место среди реликвий архива.
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