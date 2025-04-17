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Последняя "переговорная карта" разыграна: На Украине признали отсутствие "козырей" у Киева

Последняя "переговорная карта" разыграна: На Украине признали отсутствие "козырей" у Киева

На Украине признали, что Киев разыграл последнюю "переговорную карту". Нардеп Анна Скороход заявила, что после того, как ВСУ "сдали" Курщину, Киев лишился последнего "козыря", который мог бы повлиять на переговорный процесс с Москвой.

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