На Украине признали, что Киев разыграл последнюю "переговорную карту". Нардеп Анна Скороход заявила, что после того, как ВСУ "сдали" Курщину, Киев лишился последнего "козыря", который мог бы повлиять на переговорный процесс с Москвой.