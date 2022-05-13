Шахназаров прошелся по Чулпан Хаматовой за предательство: «Увидели оскал, увидели отношение к нам… Она думает, как и власть!»

Слухи о передвижениях Чулпан Хаматовой уже давно отошли на второй план, однако, журналист Михаил Шахназаров так и не может смириться с тем, что женщина легко и быстро попрощалась с родиной и без зазрения совести уехала покорять другие вершины.
Слухи о передвижениях Чулпан Хаматовой уже давно отошли на второй план, однако, журналист Михаил Шахназаров так и не может смириться с тем, что женщина легко и быстро попрощалась с родиной и без зазрения совести уехала покорять другие вершины.
Свежие комментарии