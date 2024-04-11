Мэр Харькова Терехов сообщил об остановке метро после взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил о приостановке работы метро в городе из-за серии взрывов. В своем сообщении в Telegram-канале он призвал жителей выбирать альтернативные маршруты передвижения в ближайшие часы.
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