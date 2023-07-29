Названы города с самым подорожавшим арендным жильем

Самый большой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за прошлый год зафиксирован в Челябинске (19,7%), на втором месте — Нижний Новгород (17,7%), на третьем — Омск (15,5%), сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».