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Анчелотти про 1:0 с «Атлетиком»: «Во 2-м тайме «Реал» играл блестяще. Мы хотели исправиться после вылета из ЛЧ – Вальверде был ключевым игроком, потому что забил»

В 32-м туре Ла Лиги мадридцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Федерико Вальверде в добавленное ко 2-му тайму время.

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