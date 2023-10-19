О жизни - с юмором. Лучшие афоризмы величайшего мэтра иронии

В нынешние непростые времена очень полезно сохранять силу духа и оптимизм и смеяться над всем, над чем можно смеяться, и еще громче смеяться над тем, над чем нельзя смеяться, как это делал в своё время величайший мэтр иронии Михаил Жванецкий.