О жизни - с юмором. Лучшие афоризмы величайшего мэтра иронии

В нынешние непростые времена очень полезно сохранять силу духа и оптимизм и смеяться над всем, над чем можно смеяться, и еще громче смеяться над тем, над чем нельзя смеяться, как это делал в своё время величайший мэтр иронии Михаил Жванецкий.
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