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Эксперт по безопасности Ромачев: банковские услуги подорожают из-за роста расходов на ИБ

Эксперт по безопасности Ромачев: банковские услуги подорожают из-за роста расходов на ИБ

Российские банки увеличат расходы на информационную безопасность (ИБ). Это приведет к подорожанию услуг для клиентов, сообщил глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей».

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