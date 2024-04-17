Эксперт по безопасности Ромачев: банковские услуги подорожают из-за роста расходов на ИБ

Российские банки увеличат расходы на информационную безопасность (ИБ). Это приведет к подорожанию услуг для клиентов, сообщил глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии