Йемен: новый "Афганистан" для США...

Здравствуйте, вот уже больше месяца продолжается военная операция США против хуситов Йемена. Параллельно с этой операцией проводятся переговоры с Ираном, который американцы считают причастными к финансированию хуситов, их обучению и помощи в производстве крылатых ракет и беспилотников.