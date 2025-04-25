Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Йемен: новый "Афганистан" для США...

Йемен: новый "Афганистан" для США...

Здравствуйте, вот уже больше месяца продолжается военная операция США против хуситов Йемена. Параллельно с этой операцией проводятся переговоры с Ираном, который американцы считают причастными к финансированию хуситов, их обучению и помощи в производстве крылатых ракет и беспилотников.

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