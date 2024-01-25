МО Эстонии: линия обороны на границе с РФ не связана с угрозой войны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью порталу Postimees, что создание прибалтийскими странами "линии обороны", в рамках которой Эстония намерена построить 600 бункеров на границе с Россией, не связано с реальной угрозой войны.
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