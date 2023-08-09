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Железнодорожный переезд закроют на станции Черновская 10 и 14 августа

Железнодорожный переезд закроют на станции Черновская 10 и 14 августа

Движение автомобилей будет закрыто на железнодорожном переезде станции Черновская 10 и 14 августа.В пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) сообщили, что движение через него закроют 10 и 14 августа с 15:00 до 22:00 по местному времени.

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