Железнодорожный переезд закроют на станции Черновская 10 и 14 августа

Движение автомобилей будет закрыто на железнодорожном переезде станции Черновская 10 и 14 августа.В пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) сообщили, что движение через него закроют 10 и 14 августа с 15:00 до 22:00 по местному времени.