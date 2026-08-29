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Скаут НБА: «Дибанца стал бы «Лучшим новичком» в большинстве сезонов последнего десятилетия»

Форвард Эй Джей Дибанца был выбран под 1-м номером на драфте-2026 НБА, однако после этого, с учетом попадания в « Вашингтон », в его лидерстве в борьбе за звание «лучшего новичка» стали сомневаться.

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