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У Старого Волжского моста в Твери спасли женщину: на место выезжали экстренные службы

У Старого Волжского моста в Твери спасли женщину: на место выезжали экстренные службы

В Твери у Старого Волжского моста спасатели вытащили из Волги женщину — на место прибыли экстренные службы.

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