В Крыму организованы бесплатные курсы SMM-маркетолога для ветеранов СВО и их семей

Крымское отделение Союза журналистов России совместно с региональным Фондом поддержки участников СВО «Защитники отечества» проведут дополнительное обучение медиатехнологиям участникам спецоперации, а также членам их семей.
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