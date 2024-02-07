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Крымское информационное агентство

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  • Людмила Абрамова
    что за мода пошла...сначала нагадят ,потом извиняются...ужас..Крымчанка, котора...
  • Валентина Э
    Оштрафовать ее так, чтобы на всю жизнь запомнила, если нельзя посадить в силу ее беременности, сволочь! Если боролась...Крымчанка, котора...
  • Леонид Ла Рошель
    👎 Мля, таких не стыдить надо, а штрафовать!В соцсетях присты...

В Крыму организованы бесплатные курсы SMM-маркетолога для ветеранов СВО и их семей

В Крыму организованы бесплатные курсы SMM-маркетолога для ветеранов СВО и их семей

Крымское отделение Союза журналистов России совместно с региональным Фондом поддержки участников СВО «Защитники отечества» проведут дополнительное обучение медиатехнологиям участникам спецоперации, а также членам их семей.

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