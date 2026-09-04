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Пронедра

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Новак заявил о намерении властей не допустить затоваривание дизеля

Новак заявил о намерении властей не допустить затоваривание дизеля

Российские власти готовятся к возможному изменению режима экспорта дизельного топлива, но пока не намерены открывать зарубежные поставки.

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