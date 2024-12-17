В Ленинградской области хотят установить тепловые регуляторы во всех госучреждениях

Датчики сейчас установлены на каждом десятом объекте Датчиками погоды и тепловыми регуляторами оборудовано уже каждое десятое бюджетное учреждение в Ленинградской области, в котором присутствует такая техническая возможность, передает «ЛенТВ24».
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