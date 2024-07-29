Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 показал вариативность арсенала космодесантника, а игроки требуют системные требованияДо релиза горячо ожидаемого шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 остаётся немногим больше месяца.
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