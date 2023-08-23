Судьба или трагедия: почему на самом деле люди уходят из жизни молодыми

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Леонид Ла Рошель

Чушь полнейшая. Эзотерик-специалист, звучит примерно так же, как британский ученый, желание натянуть сову на глобус - притянуть за уши какие-то домыслы и совпадения к выдуманной им теории, не есть фактическое положение вещей. Везде пытаются увидеть "руку Бога", совсем не оставляя места обычному человеческому рас3,14здяйству. А Богу больше делать нехрен, как следить за 8 миллиардами душ и выдергивать нужных и ненужных....