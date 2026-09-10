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Воронежские новости

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Утром на трех АЗС на Остужева в Воронеже не оказалось бензина

Утром на трех АЗС на Остужева в Воронеже не оказалось бензина

На трех крупных заправках на улице Остужева в Воронеже утром 10 сентября не оказалось бензина. По его словам, около 7:00 горючего не было на АЗС «Татнефть», «Тебойл» и «Лукойл».

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